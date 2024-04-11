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İki Gözüm Ahmet: Sürgün Filmi Gişede Rekora Gidiyor

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Yaşamında olduğu gibi ölümünden sonra bu gün hala çok tartışılan Ahmet Kaya'nın son filmi İki Gözüm Ahmet: Sürgün gişede rekora gidiyor.

İlk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde gösterime giren film izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Filmin bu kadar çok tutulması öncelikle filmde Ahmet Kaya'nın bizzat kendi söylediklerinin ve düşüncelerinin ifade edilmesine bağlanıyor.

"SOLCULAR YÜKSEK SESLE, MUHAFAZAKARLAR KISIK SESLE, ÜLKÜCÜLER GİZLİCE DİNLİYOR"

Filmin yönetmeni Gani Rüzgar Şavata haberler.com'a yayın konuğu olarak çıkmış ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Şavata, Ahmet Kaya'yı bütün tartışmalara rağmen Türkiye'deki istisnasız her kesimden insanın dinlediğini belirtmişti. Başarılı yönetmen gişe sonrası filme gösterilen yoğun ilgiye şaşırmadıklarını söyledi.

ŞEHİRLER SIRADA BEKLİYOR

Filmin yapım şirketinin gösterime henüz girilmeyen Sivas, Bingöl, Kars, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman, Hakkari, Aydın, Muş, Bitlis gibi bir çok şehirden yoğun talep aldığı belirtildi.

Filmin fragmanı buradan izlenebilir: https://l24.im/zYG4C7S

Haberler.com / Senem Zafer - Sinema

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