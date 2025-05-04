Yazıları, kitapları ve söylemleriyle birçok tartışmanın merkezinde yer alan İhsan Eliaçık kaç yaşında ve nerelidir sorularının cevabı araştırılıyor. İhsan Eliaçık, İslam'a getirdiği sosyal adalet temelli yorumlarla tanınıyor ve özellikle genç kuşaklar arasında etkili bir fikir insanı olarak görülüyor. Peki, İhsan Eliaçık kimdir? Recep İhsan Eliaçık kaç yaşında, nereli?

İHSAN ELİAÇIK KİMDİR?

Recep İhsan Eliaçık, 23 Aralık 1961 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 63 yaşındadır. İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri ve Kırşehir'deki çeşitli okullarda tamamladı. Daha sonra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdi (1985), ancak 1990 yılında mezun olmadan fakülteden ayrılarak bağımsız yazarlık hayatına adım attı.

İhsan Eliaçık, yazarlık yaşamı boyunca Kayseri Gündem, Gerçek Hayat, Değişim, Yeryüzü, Bilgi ve Düşünce, Yarın, Özgün İrade, Bilgi Adam, Zaman gibi dergi ve gazetelerde yazılar kaleme aldı. Yayınlanmış 20'nin üzerinde kitabı bulunan Eliaçık, din, toplum, siyaset ve etik konularını İslami bir perspektifle yorumladı.

Eliaçık'ın en çok bilinen yönlerinden biri, Antikapitalist Müslümanlar adıyla bilinen sosyal adalet odaklı İslamî-politik oluşumun teorik zeminini kurmasıdır. Bu hareket, özellikle 2010 sonrası dönemde gençler ve adalet arayışındaki Müslüman çevreler arasında ilgi görmüştür.