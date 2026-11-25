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Iğdır Valisi Fırat Taşolar görevden alındı, yerine İsmail Özkan atandı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar İçişleri Bakanlığı emrine alınırken, Iğdır Valiliği görevine İsmail Özkan getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Iğdır Valiliğinde görev değişikliğine gidildi. Kararname kapsamında Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar İçişleri Bakanlığı emrine alınırken, yerine İsmail Özkan atandı.

Bir süredir Iğdır Valiliği görevini yürüten M. Fırat Taşolar’ın görev değişikliği kentte gündem oldu. Taşolar, görev süresi boyunca kentte gerçekleştirdiği ziyaretler, kamu kurumlarıyla yürüttüğü çalışmalar ve vatandaşlarla kurduğu iletişimle dikkat çekmişti.

Yeni kararnameyle Iğdır Valiliği görevine getirilen İsmail Özkan’ın önümüzdeki süreçte görevine başlaması bekleniyor.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu