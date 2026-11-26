Iğdır'da motosiklet sürücüsü kadın, arkadan çarpan aracın etkisiyle ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da gece 23.00'te Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde arkadan hızla gelen Connect marka araç motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanıp kaldırıma düşen motosiklet sürücüsü kadın ağır yaralanırken yoğun bakımda tedavi altına alındı, soruşturma başlatıldı.
Iğdır’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan K.A.’nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, arkadan hızla gelen Connect marka araç, motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü K.A. havaya savrularak kaldırıma düştü. Ağır yaralanan kadın sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
K.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşma başlatıldı.
Haber: Halit Öztürk