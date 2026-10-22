Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır'da iki ayrı motosiklet hırsızlığı aydınlatıldı, 4 çocuk tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da iki ayrı motosiklet hırsızlığı aydınlatıldı, 4 çocuk tutuklandı Haber Videosunu İzle
Iğdır'da iki ayrı motosiklet hırsızlığı aydınlatıldı, 4 çocuk tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da kent merkezinde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı, polisin kamera incelemesi ve saha çalışmasıyla aydınlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan 4 suça sürüklenen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi, çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Iğdır’da meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayı, polis ekiplerinin kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda aydınlatıldı. 

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Bölgede gerçekleştirilen detaylı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayların şüphelilerinin M.C.A., Ö.D., M.C.M. ve C.K. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı motosikletler eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 suça sürüklenen çocuk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Meme estetiğine 250 bin lira ödedi! Hem sağlığından hem ilişkisinden oldu

Hem parasından hem ilişkisinden oldu
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri

Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü

Ünlü modelin son görüntüsü korkuttu! 45 kiloya düştü
Doğal gaz ve elektriğe zam sinyali! Oran da verildi

85 milyonu ilgilendiriyor! Kış gelmeden zam göründü
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına çuval çuval para girdi
Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına yanıt: Mucize bebek
İtalya'da marketlere girenler gözlerine inanamadı

Marketlere girenler gözlerine inanamadı
Geceye damga vuran kare! Sevgilisini yalnız bırakmadı

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
Elif Mavi'nin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu

3 yaşındaki Mavi'nin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu