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Iğdır'da ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalanan şüpheliye adli tahkikat açıldı

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Iğdır'da ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalanan şüpheliye adli tahkikat açıldı
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Iğdır'da Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavı'nda kopya düzeneği kullanılacağı bilgisi üzerine sınav merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli yakalandı; üzerinde 1 kulak içi kulaklık, 1 Wi-Fi cihazı, 1 yaka kamerası ve 1 SIM kart ele geçirildi, adli tahkikat başlatıldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sınav güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, 3 Ekim 2026 günü saat 10.30 sıralarında Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavı´nda kopya düzeneği kullanılacağı bilgisine ulaşılması üzerine sınav merkezinde operasyon düzenlendi.

Ekipler, A.A. (44) isimli şüpheliyi sınav merkezinde yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, sınavda usulsüzlük amacıyla hazırlandığı tespit edilen 1 kulak içi kulaklık, 1 Wi-Fi cihazı, 1 yaka kamerası ve 1 SIM kart ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun´a muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınav güvenliğinin sağlanması ve her türlü usulsüzlüğün önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
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