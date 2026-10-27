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Iğdır'da bıçakla gasp yapan S.B. 6 saatlik görüntüyle tutuklandı

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Iğdır'da bıçakla gasp yapan S.B. 6 saatlik görüntüyle tutuklandı Haber Videosunu İzle
Iğdır'da bıçakla gasp yapan S.B. 6 saatlik görüntüyle tutuklandı
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Iğdır Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişi, tanımadığı biri tarafından bıçakla tehdit edilerek gasp edildi. Ekipler 6 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek zanlı S.B'yi yakaladı; S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi ve gasp edilen cep telefonu sahibine teslim edildi.

Iğdır'da bir vatandaşı gasp eden zanlı tutuklandı

Iğdır'da cadde üzerinde yakaladığı bir kişiyi gasp eden zanlı S.B, tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet mahallesinde bir kişinin tanımadığı biri tarafından bıçakla tehdit edilip gasp edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgedeki 6 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle birlikte gaspı yapanın S.B. olduğu belirlendi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan S.B. (33), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.B'nin bıçak kullanarak tehditle gasp ettiği cep telefonu da sahibine teslim edildi.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
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