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Iğdır’da 19 Eylül Gaziler Günü’nde dev bayraklı yürüyüş

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Iğdır’da 19 Eylül Gaziler Günü’nde dev bayraklı yürüyüş
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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Iğdır'da anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında protokol üyeleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla dev Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Iğdır Valiliği önünde bir araya gelen protokol üyeleri, öğrenciler, STK temsilcileri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Mehmet Çavuş Anıtı’na kadar yürüdü. 

Yürüyüş sırasında vatandaşlar, Iğdır Valisi M. Fırat Taş’a Türk bayrağı hediye etti.

Mehmet Çavuş Anıtı önünde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Programda şehitler için dualar edilirken, şehitlerin isimlerinin bulunduğu bölüme karanfiller bırakıldı. 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, şehit ve gazilere duyulan vefa ve minnet duygularının ifade edildiği anlamlı anlara sahne oldu.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
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