İfade vermek için adliyeye gelen Ela Rümeysa Cebeci, lavaboda kıyafetini değiştirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarından adeta koşar adım kaçan Cebeci, soruları ise yanıtsız bıraktı.

İFADE VERMEDEN ÖNCE KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan dikkat çeken bir başka detay ise Cebeci'nin savcılıktaki ifade işlemlerinin öncesinde lavaboya giderek üzerini değiştirmesi oldu. Cebeci'nin lavabodan çıktıktan sonra üzerinde ceketinin içine gömlek giydiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişinin daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, Ersoy'un bu sürecin ardından TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı açıklanmıştı. Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi menfaat sağlamak" ve "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

ÜNLÜ SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, adliyedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildikleri öğrenildi.