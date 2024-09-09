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İETT ÜCRETSİZ Mİ 9 EYLÜL? Bugün toplu taşımalar ücretsiz mi, saat kaça kadar ücretsiz?

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Bugün toplu taşımalar ücretsiz mi, saat kaça kadar ücretsiz? 9 Eylül tarihinde İETT'nin ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Toplu taşıma araçlarının kullanımının ücretsiz olup olmadığı ve hangi saatlere kadar bu hizmetin sunulacağı hakkında detaylı bilgi arayışı içerisine girildi.

Milyonlarca öğrenci için 9 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Bu önemli günde, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı ve hangi saatlerde ücretsiz hizmet verileceği merak konusu. Pazartesi günü İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve diğer toplu ulaşım araçlarını kullanacaklar, ulaşımın ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağını öğrenmek istiyor. Peki, 9 Eylül (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi, kaça kadar ücretsiz? İşte detaylar...

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

Okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü (bugün) 06.00-16.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

İETT ÜCRETSİZ Mİ 9 EYLÜL? Bugün toplu taşımalar ücretsiz mi, saat kaça kadar ücretsiz?

İETT ÜCRETSİZ Mİ?

Okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00 - 16.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz kullanılabilecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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