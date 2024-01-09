İDO seferleri iptal mi? 9 OCAK İDO İPTAL SEFERLER! İDO hangi seferler iptal?

İDO seferleri iptal mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle hangi seferler iptal edilecek merak konusu oldu. Arama motorlarında İDO iptal edilen seferler sorgulatılıyor. Peki, İDO seferleri iptal mi? İDO hangi seferler iptal? Detaylar haberimizde...

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi. İstanbul Liman Başkanlığı kararıyla Şehir Hatlarında bazı seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı ve diğer seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

9 OCAK İDO İPTAL SEFERLER!