İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu! Olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu?

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan bir deniz otobüsünde trajik bir olay yaşandı. Görevliler tarafından yapılan rutin kontroller sırasında tuvalet bölümünde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Durumun fark edilmesi üzerine, yetkililer hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği bulunmayan bu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Peki, olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu?

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan bir deniz otobüsünde trajik bir olay yaşandı. İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) işletmesine ait vapur, Yenikapı- Bursa seferini tamamlayarak Güzelyalı Mahallesi'ndeki iskeleye yanaştı. Yolcular indikten sonra, görevliler tarafından yapılan rutin kontroller sırasında tuvalet bölümünde hareketsiz yatan bir kişi bulundu.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU MU?

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin deniz otobüsüyle İstanbul'dan seyahat eden 42 yaşındaki Duran Doğanyiğit'e ait olduğu belirlendi. Doğanyiğit'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.