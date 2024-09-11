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İdil Bilgen kimdir, İdil Bilgen kaç yaşında, nereli, boyu kaç, beden ölçüleri ne, doktor mu?

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Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği gecede kazanan isim İdil Bilgen oldu. Peki, İdil Bilgen kimdir, İdil Bilgen kaç yaşında, nereli, boyu kaç, beden ölçüleri ne?

Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen, hem jüriyi hem de izleyicileri etkileyerek Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı. İdil Bilgen kimdir, İdil Bilgen kaç yaşında, nereli, boyu kaç, beden ölçüleri ne?

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

İdil Bilgen kimdir, İdil Bilgen kaç yaşında, nereli, boyu kaç, beden ölçüleri ne, doktor mu?İdil Bilgen

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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