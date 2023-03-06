Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Peki, İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı nedir? İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ne demek, yetkileri nedir?

Meral Akşener 6'lı Masa'ya geri döndü, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ersan Şen gündem oldu

İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ne demek? Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Peki, İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı nedir? İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ne demek, yetkileri nedir? Detaylar...

İCRACI CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI NE DEMEK?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLMASINI TEKLİF ETTİLER

Saat 15.00'te yapılacak toplantının öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulundu.

6'LI MASA TOPLANTISINA ERTELENDİ

20 dakika süren zirve sonrası iki başkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelirken yaşanan görüşme trafiği nedeniyle 6'lı Masa'nın adayını belirleyeceği toplantı ilerleyen saatlere ertelendi.

MERAL AKŞENER 6'LI MASA TOPLANTISINA KATILACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından kameraların karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak" diye konuştu.

ŞU ANKİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI KİMDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Başkanından sonra devlet protokolünde 2. sırada yer alan makamdır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyesidir. Makam, 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumu ile oluşturuldu ve 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni cumhurbaşkanının 9 Temmuz 2018'de göreve başlamasıyla yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanan Fuat Oktay, 10 Temmuz 2018'de yemin ederek görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanı tarafından atanır veya görevden alınır. Cumhurbaşkanı, bir veya birden fazla Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilir. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda en yaşlı cumhurbaşkanı yardımcı yenisi seçilinceye kadar Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından seçilir ve seçildiğinde milletvekili ise bu görevi sona erer. Aynı zamanda Millî Güvenlik Kurulu ve Yüksek Askerî Şûra üyesidir.