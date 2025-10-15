İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan DoğadaKal'a Ziyaret

Bölge temasları kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Bakan Yerlikaya ve Vali Karaloğlu, tesisi gezerek DoğadaKal'ın mimari yapısı, doğayla bütünleşen konaklama alanları ve çevre düzenlemesi hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında DoğadaKal mutfağında hazırlanan sarma, saç tava ve turşu kavurma gibi geleneksel Karadeniz lezzetlerinin yapım süreci izlendi, ardından tadım gerçekleştirildi.

Doğal malzemelerle hazırlanan yöresel tatlar ve otantik sunumlar, misafirlerden tam not aldı. Ziyaretin ardından, tesisin sürdürülebilir turizm anlayışı ve bölge ekonomisine katkıları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

DoğadaKal Kurucusu Olgun Atagün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizin doğasını ve kültürünü yaşatarak misafirlerimize benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bu anlamlı ziyaret, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu."

DoğadaKal, doğa ile uyumlu mimarisi, çevre dostu işletme anlayışı ve yerel kültürü yaşatma vizyonuyla Rize turizmine değer katmaya devam ediyor.