İçilebilir Kuran sureleri nedir, kim yaptı?

Suudi Arabistan'da bir şirketin içilebilir "Kur'an sureleri" satmaya başladığı iddia edildi. Peki, İçilebilir Kuran sureleri nedir, kim yaptı?

İÇİLEBİLİR KURAN SURELERİ NEDİR, KİM YAPTI?

Suudi Arabistan'da bir şirketin, içilebilir 'Kur'an sureleri' satmaya başladığı iddia edildi.İçilebilir Kur'an sureleri, suyun üzerine yazılan ve içildiğinde dua etmiş olunan bir ürün olarak tanımlanıyor.

İddia edilen görüntülerde, hazırlanmış kağıtların suda karıştırıldığı ve içilebilir hale getirildiği görüldü.