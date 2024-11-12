İbrahim Yılmaz ifadesinde ne dedi? (Yasa dışı bahis soruşturması)

Sosyal medya hesabında 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı. İbrahim Yılmaz yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. İbrahim Yılmaz'ın ifadesinde ne dediği merak ediliyor. Yasa dışı bahis soruşturmasın kapsamında gözaltına alınan İbrahim Yılmaz ifadesinde ne dedi? İşte detaylar!

İBRAHİM YILMAZ İFADESİNDE NE DEDİ?

Sosyal medya hesabında 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı. İbrahim Yılmaz ifadesinde, "Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitlerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" dedi.

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