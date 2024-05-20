İbrahim Reisi'ye suikast mı düzenlendi? İran Cumhurbaşkanı Reisi öldürüldü mü?

İbrahim Reisi'ye suikast mı düzenlendi? İran Cumhurbaşkanı Reisi öldürüldü mü? İbrahim Reisi öldü mü? İbrahim Reisi bulundu mu? Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düşen uçakta bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile birlikte toplam 9 kişi hayatını kaybetti. İbrahim Reisi'ye suikast mı düzenlendi? Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM REİSİ'YE SUİKAST MI DÜZENLENDİ?

Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin çevresinde kaydedilen bir görüntü ise suikast iddialarını güçlendirdi. Drone ile kaydedilen görüntülerde bir kişinin helikopter enkazı çevresinde hareket ettiği görülürken Fransız televizyonları düşen helikopterin pilotu Eli Kopter'in Mossad ajanı olduğunu iddia etti.

YÖNETİMİ GEÇİCİ OLARAK MUHAMMED MUHBİR DEVRALDI

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yerine yardımcısı Muhammed Muhbir geçici olarak atanırken, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yerine de yardımcısı Ali Bagheri Kani getirildi. Reisi'nin yerine seçilecek olan yeni cumhurbaşkanının ülkeyi 4 yıl boyunca yönetmesi bekleniyor.

İbrahim Reisi

İbrahim Reisi'nin ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldığını söyleyen İran dini lideri Ali Hamaney, Reisi'nin yardımcısı Muhammed Muhbir'in ülkeyi 50 gün içerisinde seçime götüreceği mesajını verdi.

Muhammed Muhbir

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Dün akşam Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düşen uçakta bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile birlikte toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Azerbaycan gezisi dönüşünde kaza yaptı. Dün başlayan arama kurtarma çalışmaları hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle uzun saatler aldı. Helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.