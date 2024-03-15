İbrahim Naci Yapar kimdir? AK Parti Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar kaç yaşında, nereli?
İbrahim Naci Yapar kimdir? AK Parti Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Hatay-Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar'ın kim olduğu merak konusu oldu. Yapar'ın yaşının ve nereli olduğu konusunda bilgi arayışı devam ediyor. İbrahim Naci Yapar'ın detaylı biyografisi ve politik kariyeri hakkında daha fazla bilgi almak için haberimizi okuyunuz.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar oldu. Peki, İbrahim Naci Yapar kimdir? AK Parti Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar kaç yaşında, nereli?
İBRAHİM NACİ YAPAR KİMDİR?
- 23.04.1966 Antakya doğumludur.
- İlk, orta ve lise eğitimini Antakya'da tamamlamıştır.
- Üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.
- 1992-1999 yılları arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Yapı İşleri Daire Başkanlığında İnşaat Mühendisi olarak çalışmıştır.
- Daha sonraları inşaat sektöründe serbest olarak çalışmaya devam etmektedir.
- 2004-2009 yılları arasında Ak Parti Antakya Belediyesi Meclis üyeliği ve Başkan Yardımcılığı,2014 yılında AK Parti Hatay İl Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat başkanlığı yapmıştır.
- Evli iki çocuk sahibi olup, orta derecede Almanca bilmektedir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.