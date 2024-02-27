İbrahim Çevik kimdir? HÜDA PAR Çorum Belediye Başkan Adayı İbrahim Çevik kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Çorum Belediye Başkan Adayı İbrahim Çevik kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İbrahim Çevik kimdir? HÜDA PAR Çorum Belediye Başkan Adayı İbrahim Çevik nereli? Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM ÇEVİK KİMDİR?

İbrahim Çevik, 1987 yılında Mardin'de doğmuş ve eğitim hayatına burada başlamıştır. İlk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamladıktan sonra inşaat elektrik ustası olarak iş hayatına adım atmıştır. Bir süre Libya'da elektrik sektöründe çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek inşaat sektöründe müteahhitlik yapmaya başlamıştır, özellikle elektrik tesisatı alanında faaliyet göstermektedir. Siyasi kariyerine HÜDA PAR ile başlayan Çevik, partinin il teşkilatlarında çeşitli kademelerde görevler almıştır. Arapça diline hakim olan Çevik, evli ve üç çocuk babasıdır.