İbrahim Alaca kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca kaç yaşında, nereli?
İbrahim Alaca kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Karacasu Belediye Başkan adayı olan İbrahim Alaca hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. İbrahim Alaca'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İbrahim Alaca kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
İBRAHİM ALACA KİMDİR?
İbrahim Alaca, Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca emeklidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.