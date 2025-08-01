İstanbul'da eğitim görecek öğrenciler, uygun fiyatlı barınma imkanları için İBB yurt başvuru tarihleri hakkında bilgi arıyor. 2025-2026 akademik yılı ile ilgili olarak "İBB yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu büyük ilgi görüyor. Pek, İBB yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? 2025-2026 yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

İBB YURT BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

İBB tarafından henüz 2025-2026 dönemi yurt başvuru tarihleri resmî şekilde duyurulmadı.

İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçen yıla göre değerlendirme yapıldığında, İBB yurt başvuruları YKS tercih süreci sona erdikten sonra, yani tercihlerin tamamlandığı 11 Ağustos 2025 sonrasında başlatılmaktadır.

2024-2025 akademik yılı için başvurular 16-19 Ağustos 2024 tarihlerinde alınmış, değerlendirme süreci 20-27 Ağustos arasında gerçekleşmiş ve sonuçlar 28 Ağustos 2024 tarihinde duyurulmuştur.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

İBB Yurtlarına başvurularda öğrencinin T.C. vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması, yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması şartları aranacak.