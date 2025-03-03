İBB'ye neden polis baskın yaptı! SON DAKİKA İstanbul Medya A. Ş.'de ne oldu?

Medya AŞ'nin ihaleleriyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, ihale alan 21 firmadan belge talep etti. Bugün polis, Medya AŞ'nin muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayara el koydu. İBB'ye neden polis baskın yaptı! SON DAKİKA İstanbul Medya A. Ş.'de ne oldu?

İBB'YE NEDEN POLİS BASKIN YAPTI!?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında, MEDYA A.Ş. merkezinde delillerin yok edildiğine yönelik yapılan ihbar üzerine savcılık talimatıyla mali polis tarafından baskın yapıldı.

Yapılan baskında MEDYA A.Ş.'ye ait bilgisayarlara el koyuldu.

İBB'nin iştirak şirketi İstanbul Medya AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığını Murat Ongun, genel müdürlüğünü Pınar Türker yürütüyor.