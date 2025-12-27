İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon düzenledi. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardıklarına göre; operasyonda İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı. Albayrak'ın hangi dosya kapsamında gözaltına alındığı henüz net değil.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Haberler.com / Yaşam