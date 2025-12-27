Haberler

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon düzenledi. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardıklarına göre; operasyonda İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı. Albayrak'ın hangi dosya kapsamında gözaltına alındığı henüz net değil.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Cezaevi yolunda katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Bakan Yerlikaya duyurdu! 156 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 14 ilde kritik operasyon, 156 kişi yakalandı