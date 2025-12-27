İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon düzenledi. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardıklarına göre; operasyonda İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı. Albayrak'ın hangi dosya kapsamında gözaltına alındığı henüz net değil.

Ayrıntılar geliyor...