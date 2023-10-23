İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine destek amacıyla verilecek olan İBB bursuna başvuru yapan adaylar İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? gencuniversiteli.ibb.istanbul İBB bursu kazananlar ne zaman belli olacak? araması yapıyor.

İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? gencuniversiteli.ibb.istanbul İBB bursu kazananlar ne zaman belli olacak?

İBB burs ne zaman açıklanacak? sorusu gündemde yer alıyor. Sona eren İBB burs başvurularının ardından öğrenciler İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? gencuniversiteli.ibb.istanbul İBB bursu kazananlar ne zaman belli olacak?

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İBB burs sonuçları 20 Ekim Cuma günü sona erdi. Başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 16 Ekim'de sona ermiş ve Aralık ayında sonuçlar açıklanmıştı.

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak."