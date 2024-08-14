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İBB burs başvurusu ne zaman 2024? 2024-2025 İBB burs başvuru şartları neler? İBB burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

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İBB burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? İBB burs başvurusu ne zaman 2024? 2024-2025 İBB burs başvuru şartları neler? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite burslarından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 veya 4 yıllık eğitim süresini uzatanlar ile başarı notu 100 üzerinden 53'ün altınla olanlar ile 4.00 üzerinden 2.00 altında olanlara maddi destek sağlayacağını duyurdu. Peki İBB burs başvurusu ne zaman açılacak 2024?

İBB burs başvurusu ne zaman 2024? 2024-2025 İBB burs başvuru şartları neler? İBB burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" adıyla İstanbullu lisans öğrencilerine yıllık burs yardımı sağlayacaklarınıbelirtmişlerdi. Öğrenciler merakla bu başvuruların ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte İBB burs başvurusu ile ilgili merak edilenler haberimizde…

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2024?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 100 bin üniversite öğrencisine yıllık 15.000 Türk Lirası eğitim yardımı yapacak. Burs ödemeleri 3 taksit halinde, her biri 5.000 TL olmak üzere gerçekleştirilecek. Geçen yıl eğitim yardımı alan öğrencilerin bu yıl yeniden başvuru yapmaları gerekiyor. Geçen sene Eylül ayında açılan başvuru sürecinin bu yılda aynı olması bekleniyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurularınızı ve gerekli evrak işlemlerinizi gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesi üzerinden ya da İstanbul Senin uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

İBB burs başvurusu ne zaman 2024? 2024-2025 İBB burs başvuru şartları neler? İBB burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Betül Cirit
Betül Cirit
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