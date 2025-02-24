Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak? DEM Parti'den açıklama var

DEM Parti'den Öcalan açıklaması! Bu kez net bir tarih verdiler

İBB MEMUR ALMI SORGULAMA EKRANI (www.ibb.gov.tr) İBB 1532 memur alımı yazılı ve mülakat sınavı ne zaman?

İBB MEMUR ALMI SORGULAMA EKRANI (www.ibb.gov.tr) İBB 1532 memur alımı yazılı ve mülakat sınavı ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılacak 1532 memur alımı için adaylar, yazılı ve mülakat sınavlarının ne zaman olacağını merak ediyor. İBB 1532 memur alımı yazılı sınavı ne zaman? İBB mülakat sınavı ne zaman yapılacak? gibi sorular, başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sıkça araştırılıyor.

İBB tarafından açıklanan takvime göre, yazılı sınavlar 26-27 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Mülakat ve uygulamalı sınavlar ise Mart - Haziran 2025 arasında gerçekleşecek. Peki, sınav yerleri ve detayları neler? İşte İBB memur alımı sınav takvimi…

İBB 1532 MEMUR ALIMI YAZILI VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

İBB 1532 memur alımı başvuruları 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda e-Devlet üzerinden alınmıştı. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 24 Şubat 2025 Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında ( www.ibb.gov.tr ) ilan edilecektir.

İBB MEMUR ALMI SORGULAMA EKRANI (www.ibb.gov.tr) İBB 1532 memur alımı yazılı ve mülakat sınavı ne zaman?

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine https://www.turkiye.gov.tr üzerinden erişebilecektir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
img

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
img

Yüzlerce örümcek, gökyüzünden yağmur gibi yağdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
Eşini taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada

Karısını taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.