İBB MEMUR ALMI SORGULAMA EKRANI (www.ibb.gov.tr) İBB 1532 memur alımı yazılı ve mülakat sınavı ne zaman?

İBB tarafından açıklanan takvime göre, yazılı sınavlar 26-27 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Mülakat ve uygulamalı sınavlar ise Mart - Haziran 2025 arasında gerçekleşecek. Peki, sınav yerleri ve detayları neler? İşte İBB memur alımı sınav takvimi…

İBB 1532 MEMUR ALIMI YAZILI VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

İBB 1532 memur alımı başvuruları 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda e-Devlet üzerinden alınmıştı. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 24 Şubat 2025 Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında ( www.ibb.gov.tr ) ilan edilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine https://www.turkiye.gov.tr üzerinden erişebilecektir.