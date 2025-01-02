Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi konusu, özeti ve Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filminin detayları…
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HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, 6. yüzyılda Arap Yarımadası'nın Mekke şehrinde İslam peygamberi Hz. Muhammed'in çocukluk döneminde gelişen olayları konu edinmektedir.
HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Mehdi Pakdel
Alireza Shoja Nouri
Mohsen Tanabandeh
Mina Sadati
Sareh Bayat
Hamidreza Tajdolat
Mohammad Asgari
Rana Azadiver
Arash Falahat Pisheh
Sadegh Hatefi
Dariush Farhang
HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi, iki yıllık uzun bir araştırma ve incelemenin ardından, 5 yıl süren çekimler ve teknik detayların sonucunda tamamlandı. Film için İran'da Mekke ve Medine platosu hazırlandı; İslam'ın kıblesi olan Kâbe inşa edildi. Üç yılda tamamlanan platolarda, 40 yıl daha tarihi filmlerin çekilebileceği dayanıklılıkta setler oluşturuldu.