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Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi konusu, özeti ve Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayanHz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor.Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmini izleyecek olanların merak ettiğiHz. Muhammed: Allah'ın Elçisi konusu nedir,Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi oyuncuları kimler veHz. Muhammed: Allah'ın Elçisi özeti gibi konuları inceliyoruz.

HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, 6. yüzyılda Arap Yarımadası'nın Mekke şehrinde İslam peygamberi Hz. Muhammed'in çocukluk döneminde gelişen olayları konu edinmektedir.


HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Mehdi Pakdel

Alireza Shoja Nouri

Mohsen Tanabandeh

Mina Sadati

Sareh Bayat

Hamidreza Tajdolat

Mohammad Asgari

Rana Azadiver

Arash Falahat Pisheh

Sadegh Hatefi

Dariush Farhang

HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi, iki yıllık uzun bir araştırma ve incelemenin ardından, 5 yıl süren çekimler ve teknik detayların sonucunda tamamlandı. Film için İran'da Mekke ve Medine platosu hazırlandı; İslam'ın kıblesi olan Kâbe inşa edildi. Üç yılda tamamlanan platolarda, 40 yıl daha tarihi filmlerin çekilebileceği dayanıklılıkta setler oluşturuldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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