Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi ne zaman, nerede çekildi?

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HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, 6. yüzyılda Arap Yarımadası'nın Mekke şehrinde İslam peygamberi Hz. Muhammed'in çocukluk döneminde gelişen olayları konu edinmektedir.



HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Mehdi Pakdel Alireza Shoja Nouri Mohsen Tanabandeh Mina Sadati Sareh Bayat Hamidreza Tajdolat Mohammad Asgari Rana Azadiver Arash Falahat Pisheh Sadegh Hatefi Dariush Farhang

HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi, iki yıllık uzun bir araştırma ve incelemenin ardından, 5 yıl süren çekimler ve teknik detayların sonucunda tamamlandı. Film için İran'da Mekke ve Medine platosu hazırlandı; İslam'ın kıblesi olan Kâbe inşa edildi. Üç yılda tamamlanan platolarda, 40 yıl daha tarihi filmlerin çekilebileceği dayanıklılıkta setler oluşturuldu.