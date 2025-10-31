Arka Sokaklar'ın uzun yıllardır vazgeçilmez isimlerinden Hüsnü Çoban, son bölümlerde yaşadığı saldırı sonrası ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Hüsnü Çoban öldü mü, diziden ayrıldı mı?

YENİ BÖLÜMDE NESER OLACAK?

Ali, Rıza Baba'nın gözleri önünde Pınar'ı etkisiz hale getirip ortadan kayboluyor!

Peki, Ali gerçekten Pınar'a zarar vermeyi göze alabilecek mi?

Rıza Baba ve ekibi, Pınar'ı kurtarmak için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişiyor.

Pınar'ın başında nöbet tutan Ali, aniden karşısına çıkan Rıza Baba'ya silahını doğrultuyor; fakat o silahı ona çevirmek bile büyük cesaret istiyor.

HÜSNÜ ÇOBAN ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILDI MI?

Hüsnü Çoban, Arka Sokaklar dizisinin önceki bölümlerinde yaşadığı büyük tehlikeyi atlatarak hayranlarını sevindirdi. Aldığı yaralar nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kalan Başkomiser Hüsnü, başarılı bir tedavi sürecinin ardından yeniden ekibe katıldı. Dizinin son bölümlerinde görevine dönen karakter, hem arkadaşları hem de izleyiciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Bu gelişmeyle birlikte "Hüsnü Çoban öldü mü?" sorusu da yanıtını bulmuş oldu; sevilen karakter, Arka Sokaklar'da hikayesine kaldığı yerden devam ediyor.