Hüseyin Selami kimdir sorusu, son dakika gelişmeleriyle birlikte araştırılmaya başlandı. İran'ın askeri yapısında önemli bir yere sahip olan Selami, yıllar boyunca Devrim Muhafızları'nın en üst düzey komutanı olarak görev yaptı. İsrail'in düzenlediği hava operasyonu sonrası "İran Devrim Muhafızları Komutanı öldürüldü mü?" sorusu netlik kazandı. Peki, Hüseyin Selami kimdir? İran Devrim Muhafızları Komutanı öldürüldü mü? İşte detaylar...

HÜSEYİN SELAMİ ÖLDÜ MÜ?

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, 13 Haziran 2025 tarihinde İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu, Natanz nükleer tesisinin hedef alındığı saldırıda Selami'nin öldüğünü doğruladı.

HÜSEYİN SELAMİ KİMDİR?

Hüseyin Selami, 1960 yılında İran'ın Gülpayegan kentinde dünyaya geldi. Eğitimine İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında başlayan Selami, İran-Irak Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Devrim Muhafızları saflarına katıldı.

Askeri kariyerinde hızla yükselen Hüseyin Selami, 2005 yılında Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi. 2009'da başkomutan yardımcılığına terfi etti. 2019 yılında ise Ali Hamaney tarafından doğrudan İran Devrim Muhafızları Komutanı olarak atandı.