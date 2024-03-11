Hüseyin Sarıaslan kimdir? Memleket Partisi Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sarıaslan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı ise Hüseyin Sarıaslan oldu. Hüseyin Sarıaslan kimdir? Hüseyin Sarıaslan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HÜSEYİN SARIASLAN KİMDİR?

Gölbaşı sanayisinin sevilen esnaflarından biri olan Hüseyin Sarıaslan, Memleket Partisi'nin Gölbaşı Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Yozgat Merkez Büyük Mahal Köyü'nde doğmuş olan Sarıaslan, eğitimini doğduğu köyde tamamladıktan sonra oto mekanik alanında meslek hayatına başladı. Askerlik hizmetini 2000 yılında Hakkari'de tamamladıktan sonra Gölbaşı'na yerleşen Sarıaslan, ticaret hayatına atıldı ve halen Gölbaşı'nda ticaret faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Sarıaslan, kökenlerine bağlı ve Gölbaşı'nın sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan bir kişiliğe sahiptir.