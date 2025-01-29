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Hüseyin Reber Türk neden öldü, kim ölürdü?

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Mersin'de dün akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (29) hayatını kaybetti. Hüseyin Reber Türk neden öldü, kim ölürdü?

DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk'ün öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. olayda hayatını kaybeden Türk'ün, önceki ay görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu, geçmiş dönemlerde Mersin Akdeniz Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Fazıl Türk'ün de yeğeni olduğu öğrenildi. Peki, Hüseyin Reber Türk neden öldü, kim ölürdü?

HÜSEYİN REBER TÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Mersin'de meydana gelen silahlı kavgada Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Rehber Türk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Müfide İlhan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı D-400 karayolunda bulunan Serbest Bölge Köprülü kavşağının altında meydana geldi. İddiaya göre, bir mekanda bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Mekan çıkışında birbirlerini takip eden iki gruptan 9 kişi köprü altında silahla kavga çıkardı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaralılardan 29 yaşındaki Hüseyin Rehber Türk hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı, 2 tane silah ele geçirdi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Türk'ün, önceki ay görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu, geçmiş dönemlerde Mersin Akdeniz Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Fazıl Türk'ün de yeğeni olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Reber Türk neden öldü, kim ölürdü?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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