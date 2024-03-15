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Hüseyin Kılıç kimdir? CHP Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kılıç kaç yaşında, nereli?

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Hüseyin Kılıç kimdir? CHP Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kılıç kaç yaşında, nereli? CHP'nin Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Kılıç hakkında merak edilenler. Kılıç'ın yaşı, nereli olduğu ve politik kariyeri üzerine bilgiler.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Gaziantep Araban Belediye Başkan adayı ise Hüseyin Kılıç. Hüseyin Kılıç nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HÜSEYİN KILIÇ KİMDİR?

Hüseyin Kılıç 1972 yılında Araban'da doğdu. Evli ve üç çocuk babası. Araban ve Gaziantep'te çifçilik, petrol işletmeciliği ve gübre bayiliği yapıyor.

Hüseyin Kılıç'ın üstlendiği diğer görevler şunlardır:

  • CHP Araban ilçe başkanlığı
  • 1998 yılında Çokobirlik Yönetimi
  • Ziraat odası yönetim kurulu üyeliği
  • Araban Spor Klubü Başkanlığı
  • Meslek Yüksek Okulu Danışma Üyeliği

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Hüseyin Kılıç Gaziantep Araban Gündem Politika Haberler

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