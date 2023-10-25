Hummel İsrail malı mı? Hummel hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Hummel İsrail malı mı? Hummel hangi ülkenin, kimin markası?

Hummel İsrail malı mı? Hummel hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Hummel markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Hummel İsrail malı mı? Hummel hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

HUMMEL HANGİ ÜLKENİN MALI?

Hummel, Danimarka merkezli spor giyim firmasıdır. 1923 yılında Messmer ailesi tarafından Almanya'nın Hamburg şehrinde kurulmuştur. Futbol, Basketbol, Hentbol, Ragbi, Avustralya Futbolu, Shinty ve Voleybol formaları, Futbol ve Hentbol ayakkabıları üretmektedir. Hummel kelimesi, Almanca'da yabanarısı manasındadır, bu yüzden firmanın logosunda arı figürü bulunmaktadır. Firma, Türkiye Erkek Millî Hentbol Takımı, Türkiye Kadın Millî Hentbol Takımı, Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, 2012-13 sezonu itibarıyla Beşiktaş'ın ve Süper Lig takımlarından Konyaspor'un forma sponsorudur.