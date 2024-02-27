HÜLYA AVŞAR KAÇ YAŞINDA? Hülya Avşar nereli, kaç kez evlendi?

Türkiye'nin tanınan simalarından biri olan Hülya Avşar oyunculuğu ile 90'lar dönemine damga vuran isimlerden biri. Hala genç ve güzel kalmayı başaran Hülya Avşar'ın yaşı merak ediliyor. Hülya Avşar kaç yaşında? Hülya Avşar kaç kez evlendi?

HÜLYA AVŞAR KAÇ YAŞINDA?

60 yaşında olan Hülya Avşar, 1963 yılında Edremit ilçesinde, Celal ve Emral Avşar çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olduktan sonra, eğitimine devam etmeyen Avşar, 1979'da mühendislik öğrencisi Mehmet Tecirli ile evlendi. Ancak bu evlilik kısa sürede sona erdi ve çift ayrılık kararı aldı.

Hülya Avşar'ın anne tarafı Balıkesirli iken, baba tarafı Ardahan/Hasköy kökenlidir.

HÜLYA AVŞAR KAÇ KEZ EVLENDİ?

Hülya Avşar, kariyerinin yanı sıra, futbolcu Tanju Çolak, Coşkun Sabah, Osman Hattat, Mehmet Aşıcıoğlu gibi tanınmış isimlerle yaşadığı ilişkilerle de gündeme gelmiştir.

İkinci evliliğini ise 1997 yılında iş adamı Kaya Çilingiroğlu ile yapmıştır. Ancak bu evlilik de 2005 yılında tek celsede sona ermiştir. Boşanmanın ardından, velayeti Hülya Avşar'a verilen 1998 doğumlu Zehra adında bir kız çocukları bulunmaktadır.