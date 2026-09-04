Hull City'den İç Transfer Atağı: 6 Futbolcu İle Yeni Sözleşme
İngiltere Premier Lig'e 2'de 2 ile başlayan Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna 19 futbolcu katan İngiliz ekibi, Matt Crooks, John Egan, Mohamed Belloumi, Charlie Hughes, Oli McBurnie ve Regan Slater ile yeni sözleşme imzaladı.
İngiltere Premier Lig'e 2'de 2 ile başlayan Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna 19 futbolcu katan İngiliz ekibi, bu kez iç transfere yöneldi. Hull City, Matt Crooks ve John Egan ile 2+1, Mohamed Belloumi, Charlie Hughes, Oli McBurnie ve Regan Slater ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Acun Ilıcalı'nın takımı bu yaz sözleşme işini adeta seri üretime bağlamış durumda.