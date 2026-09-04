Hull City'den İç Transfer Atağı: 6 Futbolcu İle Yeni Sözleşme

İngiltere Premier Lig'e 2'de 2 ile başlayan Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna 19 futbolcu katan İngiliz ekibi, bu kez iç transfere yöneldi. Hull City, Matt Crooks ve John Egan ile 2+1, Mohamed Belloumi, Charlie Hughes, Oli McBurnie ve Regan Slater ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Acun Ilıcalı'nın takımı bu yaz sözleşme işini adeta seri üretime bağlamış durumda.