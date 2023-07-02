Hükümet Kadın 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Hükümet Kadın 2 nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi? Film hangi yıl yapımı?

Bayram haftası nedeniyle birçok kanalda yerli ve yabancı filmler ekranlara geliyor. Bugün Star TV'de yayınlanacak olan film ise Hükümet Kadın 2 oldu. Peki, Hükümet Kadın 2 filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi, kaç yılında çıktı? Hükümet Kadın 2 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Hükümet Kadın 2 detayları merak edildi. Peki, Hükümet Kadın 2 filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi, kaç yılında çıktı? Hükümet Kadın 2 filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? İşte bilgiler...

HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU NEDİR?

Hükümet Kadın 2'de ilk filmde yaşananların 7 yıl öncesine gidiyor; Xate ve kocası Aziz Veysel'in Faruk ile olan azılı mücadelesine tanık oluyoruz. Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk'un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır. Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel'i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk'u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren 'erken seçim' kararıdır.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın kendi babaannesinin yaşamından esinlenerek kaleme aldığı Hükümet Kadın filminde, Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olan Zekiye Midyat'ın hikayesini izlemiştik. Devam filminin başrollerinde bir kez daha Demet Akbağ'ın ve Sermiyan Midyat yer alıyor.

HÜKÜMET KADIN 2 NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ İL VE İLÇEDE?

Sermiyan Midyat'ın kendi hikayesinin anlatıldığı Hükümet Kadın 1 ve 2, Mardin'in Midyat ilçesinin bir köyünde köyünde çekildi. Oyunculardan bazıları da köyden insanlar oldu.

HÜKÜMET KADIN 2 HANGİ YIL ÇIKTI?

Hükûmet Kadın 2, 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmi. Yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir. Hükümet Kadın isimli birinci filmin 7 yıl öncesini anlatır.

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI KİMLERDİR?