Hükümet Kadın 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Hükümet Kadın 2 nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi? Film hangi yıl yapımı?
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Bayram haftası nedeniyle birçok kanalda yerli ve yabancı filmler ekranlara geliyor. Bugün Star TV'de yayınlanacak olan film ise Hükümet Kadın 2 oldu. Peki, Hükümet Kadın 2 filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi, kaç yılında çıktı? Hükümet Kadın 2 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Hükümet Kadın 2 detayları merak edildi. Peki, Hükümet Kadın 2 filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi, kaç yılında çıktı? Hükümet Kadın 2 filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? İşte bilgiler...
Hükümet Kadın 2'de ilk filmde yaşananların 7 yıl öncesine gidiyor; Xate ve kocası Aziz Veysel'in Faruk ile olan azılı mücadelesine tanık oluyoruz. Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk'un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır. Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel'i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk'u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren 'erken seçim' kararıdır.
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın kendi babaannesinin yaşamından esinlenerek kaleme aldığı Hükümet Kadın filminde, Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olan Zekiye Midyat'ın hikayesini izlemiştik. Devam filminin başrollerinde bir kez daha Demet Akbağ'ın ve Sermiyan Midyat yer alıyor.
Sermiyan Midyat'ın kendi hikayesinin anlatıldığı Hükümet Kadın 1 ve 2, Mardin'in Midyat ilçesinin bir köyünde köyünde çekildi. Oyunculardan bazıları da köyden insanlar oldu.
Hükûmet Kadın 2, 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmi. Yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir. Hükümet Kadın isimli birinci filmin 7 yıl öncesini anlatır.
- Demet Akbağ - Xate Nuroğlu
- Sermiyan Midyat - Faruk Doğu
- Gülhan Tekin - Fehime Doğu
- Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu
- Ayberk Atilla - Şeyhmuz
- Bülent Çolak - Baran Nuroğlu
- Dilek Yorulmaz - Zümre Nuroğlu
- Burcu Gönder - Güle Nuroğlu
- Mahir İpek - İkram
- Mine Teber - Sidar Doğu
- Osman Alkaş - Veysi Doğu
- Mehmet Yaşiru - Abdurrahim Dede
- Haki Biçici - Behçet Nuroğlu
- Olgun Toker - Adnan Nuroğlu
- Doğukan Polat - Süleyman Nuroğlu
- Ahmet Sarsılmaz - Yusuf Nuroğlu
- Bahadır Efe - Bedri Nuroğlu
- Nazmi Kırık - Ferhat
- Sarp Aydınoğlu - Peyami Öğretmen
- Mustafa Turan - Merdan
- Seher Çuhadar - Ebe Hatice
- Levent İdem - Nedim Nuroğlu
- İpek Elban - Nevide
- Ferit Sağlam - Faruk'un Dedesi
- Hazım Kısakürek - Fehime'nin Dedesi
- Zafer Çika - Yeni Kaymakam
- Hamit Demir - Cinci Hoca
- Gürsel Fırat - Nazmi
- Mehmet Kaçıran - İsa
- İrfan Kaçıran - Bilal
- Hakan İ. Erkuran - Numan
- Sümer Tekin - Mahmudo
- Faruk Enterli - Fırat
- Özgür Gönenler - Postacı
- Güvenç Gümüş - Jak
- Muharrem Koç - Faruk Adam 1
- Süleyman Üner - Faruk Adam 2
- Azad Meşe- Tatlıcı
- Elif Erdoğan - Rukiye
- Kadir Parlak - Jandarma Komutanı
- Ahmet Ay - Jandarma Eri
- Hayk Kirakosyan - Fotoğrafçı Hayk
- Mustafa Hilmi Sipahi - İmam
- Necmiye Demir - Berfo
- Arda Turan - Futbolcu
- Onur Keskin - Futbolcu
- İbrahim Şık - Futbolcu
- Hasan Altunbağ - Futbolcu
- Ahmet Balta - Futbolcu
- İ.Nezih Helvacıoğlu - Hakem
- N. Özüm Demirel - Süryani Kızlar
- Banu Yeşilnar - Süryani Kızlar
- Dilara Omur - Süryani Kızlar
- Doğuş Akgün - Rahipler
- Giray Gergin - Rahipler
- Rıdvan Demirci - Rahipler
- Mevlüt Başar - Rahipler
- Soner Çan - Rahipler
- Ayşe Kaya - Kadın 1
- Aynur Oğuz - Kadın 2
- Sakıp Teker - Adam
- Ayşe Gezer - Faruk Ev Çalışan Kız
- Muhammed Yağız Turan - Memik Bebek