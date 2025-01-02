Hudutsuz Sevda neden yok, günü mü değişti? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

2025 yılbaşı haftasında bazı diziler yeni bölümü ile ekranda olurken bazı diziler ise tekrar bölümü ile veya yayına girmeden haftayı geçirdi. İzleyiciler ise takip ettikleri dizileri ekranda ve yayın akışında göremeyince bu durumun sebebini araştırdı. Hudutsuz Sevda neden yok, günü mü değişti? 2025 Hudutsuz Sevda bu hafta yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULAR KİM?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

Anneleriyle yüzleşmeye gelen Nuh ve Melek'in yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişir. Fakat ikizler asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştikleri an yaşayacaklardır.

Halil İbrahim, Zeynep'i İskender'in evinden kurtarmak için ölümüne bir mücadeleye girişir. Şeref ve İskender'in kurduğu tehlikeli tuzaklar gerilimi tırmandırırken, Didem'in bebeğiyle ilgili kritik gelişmeler aileyi derinden etkiler. Kaan ve Gamze'nin beklenmedik hamleleri ise olayların seyrini tamamen değiştirir.

Halil İbrahim ve Zeynep bu savaştan sağ çıkabilecek mi? Şeref'in son hamlesi nasıl bir felakete yol açacak?

Kış finali, izleyenleri soluksuz bırakacak!

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil İbrahim, Zeynep'i İskender'in evinden kurtarmak için ölümüne bir mücadeleye girişir. Şeref ve İskender'in kurduğu tehlikeli tuzaklar gerilimi tırmandırırken, Didem'in bebeğiyle ilgili kritik gelişmeler aileyi derinden etkiler. Kaan ve Gamze'nin beklenmedik hamleleri ise olayların seyrini tamamen değiştirir.

Halil İbrahim ve Zeynep bu savaştan sağ çıkabilecek mi? Şeref'in son hamlesi nasıl bir felakete yol açacak?

Kış finali, izleyenleri soluksuz bırakacak!

2025 HUDUTSUZ SEVDA BU HAFTA YOK MU?

Hudutsuz Sevda yeni bölümü bu hafta yılbaşı program akışı nedeniyle yayınlanmıyor. Önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.