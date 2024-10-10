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Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 10 Ekim Hudutsuz Sevda 37. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!

Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 10 Ekim Hudutsuz Sevda 37. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!
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NOW Tv'de yayınlanan Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 10 Ekim Perşembe günü Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı ve Hudutsuz Sevda dizisi 37. bölümde neler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. NOW yayın akışında Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümü var mı, yok mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 10 Ekim Hudutsuz Sevda yeni bölüm yayınlanacak mı?

Hudutsuz Sevda dizisinin bu akşam yeni bölümü olup olmadığı merak edilirken, yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. 10 Ekim Perşembe günü Hudutsuz Sevda 37. bölümü yayınlanacak mı ve Hudutsuz Sevda dizisinde son bölümde neler olduğu gündeme geliyor. NOW yayın akışı! Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Detaylar haberimizdedir…

HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI?

NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisi 37. bölüm bu akşam saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 10 Ekim Hudutsuz Sevda 37. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Halil İbrahim, Zeynep'in İskender'in oğluyla evlenme kararını öğrendiğinde büyük bir şok yaşar. Zeynep, Halil İbrahim'e tamamen kapılarını kapatmıştır. Aileler arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Fikret Zeynep'i kararından döndürmek için çabalar. Ancak İskender'in gizli planları, herkesi bir felakete sürüklemeye kararlıdır. Zeynep, gerçekten evlenmeye razı olacak mı? Halil İbrahim, Zeynep'i kaybetmek üzere mi? Tüm dengeleri değiştirecek sürprizler bu bölümde açığa çıkıyor!

Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 10 Ekim Hudutsuz Sevda 37. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!

10 EKİM NOW YAYIN AKIŞI

  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20:00 Hudutsuz Sevda
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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