Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda 48. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle!

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına geleni duyan Rızvan Leto çaresizce üzülür. Ekibiyle Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir? Durumu kötü olan Zeynep kurtulacak mıdır?

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil İbrahim ve Zeynep'in geçirdiği korkunç kaza, aileler arasındaki dengeleri altüst eder. İskender, oğlunu korumak için olayların gidişatını değiştirmeye çalışır. Halil İbrahim ise olayın perde arkasını araştırmaya kararlıdır.

İskender ve Kaan'ın beklenmedik hamleleri, Halil İbrahim için olayları içinden çıkılmaz bir hale getirir. Halil İbrahim'in alacağı kararlar yalnızca savaşı değil, herkesin hayatını değiştirecektir.

Merak uyandıran gelişmeler ve unutulmaz anlarla dolu bölüm izleyicileri ekran başına kilitleyecek!

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