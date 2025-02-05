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HSK atama kararnamesi 5 Şubat Çarşamba yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU!

HSK atama kararnamesi 5 Şubat Çarşamba yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU!
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) atama kararları 5 Şubat Çarşambagünü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararname ile hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Atama kararlarına dair detaylar PDF formatında indirilebilir ve okunabilir durumda.

Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çok sayıdaismin görev değişikliği yapıldı. Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! HSK atama kararnamesi 5 Şubat Çarşamba yayınlandı!

HSK NEDİR?

Adil yargıyı tesis etmek üzere, hâkimler ve savcılarla ilgili işlemleri, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarına göre yerine getirmektir.

Adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargının teminatı.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununa göre;

Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir.

HSK'nın Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu olmak üzere iki hizmet birimi bulunmaktadır. Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Sekreterlik tarafından yerine getirilmektedir. Teftiş Kurulu, Başkanın gözetiminde Kurul adına görev yapmaktadır. Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu bürolar şeklinde teşkilatlanmıştır.

HSK ATAMA KARARNAMESİ 5 ŞUBAT ÇARŞAMBA YAYINLANDI!

HSK atama kararnamesi 5 Şubat Çarşamba yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU!

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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