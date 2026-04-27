HPV uyarısı: "Aşı yüzde 90'dan fazla koruma sağlıyor"

Uzmanlar, HPV’nin toplumda yaygın olduğunu vurgulayarak erken yaşta aşının hayati önem taşıdığını belirtiyor. Rahim ağzı kanseri vakalarının büyük çoğunluğunda HPV tespit ediliyor.

HPV YAYGIN VE SESSİZ İLERLİYOR

Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nazlı Özkan, HPV’nin toplumda son derece yaygın bir virüs olduğunu söyledi. Özkan, rahim ağzı kanseri olan kadınların yüzde 98’inde HPV tespit edildiğini belirterek, enfeksiyonun yıllarca vücutta sessiz şekilde kalabildiğine dikkat çekti.

AŞI ERKEN YAŞTA DAHA ETKİLİ

HPV aşılarının güvenilir olduğunu vurgulayan Özkan, aşının erken yaşta yapılması durumunda kansere karşı yüzde 90’ın üzerinde koruma sağladığını ifade etti. Bağışıklık sistemi güçlü bireylerde HPV enfeksiyonunun kansere dönüşmesinin ortalama 15-20 yıl sürdüğünü belirten Özkan, bu sürecin düzenli takip açısından önemli olduğunu dile getirdi.

KADIN VE ERKEKLER İÇİN KORUMA ŞART

HPV’nin cinsel yolla bulaştığını hatırlatan Özkan, sadece kadınların değil erkeklerin de bağışıklık kazanmasının toplum sağlığı açısından kritik olduğunu söyledi. Uzmanlar, erken aşılama ve bilinçlenmenin rahim ağzı kanseriyle mücadelede en etkili yöntemler arasında yer aldığını vurguluyor.

Gamze Tamer
