How I Met Your Mother 'Ted Mosby' evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi?

How I Met Your Mother"Ted Mosby" evlendi mi sorusu gündeme gelirken Josh Radnor kiminle evlendiği merak ediliyor. 2005-2014 yıllarında ekrana gelen sevilen dizi How I Met Your Mother'ın Ted'i kiminle evlendiği araştırılıyor. How I Met Your Mother "Ted Mosby" evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi? Detaylar haberimizdedir…

HOW I MET YOUR MOTHER "TED MOSBY" EVLENDİ Mİ?

Son dönemde müzik kariyeriyle ön plana çıkan ancak 2005-2014 yılları arasında How I Met Your Mother dizisiyle milyonlarca kitleye ulaşan ABD'li aktör Josh Radnor 49 yaşında mutluluğu yakaladı.

KARLAR İÇİNDE TÖREN

Nikahından kareler paylaşan 49 yaşındaki oyuncu, "Hafif bir kar fırtınasının ortasında... İnanılmayacak kadar yoğun, karlı ve mutluluk dolu bir hafta sonuydu. Bu olağanüstü kadına eşim diyebilmenin ne kadar büyük bir şans olduğuna inanamıyorum" dedi. Josh Radnor, dizide 9 sezon boyunca evlenemeyen Ted Mosby'i canlandırıyordu.