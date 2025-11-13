Hollywood yıldızıyken Monako Prensi'yle evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly, 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloya sadece kim ...

Haberler

Yeni bölümde yöneltilen sorular, izleyenlerde adeta bir rekabet duygusu uyandırıyor. Yarışmacının cevabı kadar doğru cevabın ne olduğunu öğrenme arzusu da merak duygusunu artırıyor. Hollywood yıldızıyken Monako Prensi'yle evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly, 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloya sadece kimleri davet etmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Yarışmadaki her bir soru, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Sorunun cevabını beklerken, yarışmacının nasıl bir yanıt vereceği de ayrı bir heyecan unsuru oluşturuyor. Bu eğlenceli yarışma, seyircilerine hem öğrenme hem de eğlenme deneyimini bir arada sunuyor. Ekran başındaki pek çok kişi, yarışmacıyla birlikte soruları yanıtlamaya çalışıyor. Peki, Hollywood yıldızıyken Monako Prensi'yle evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly, 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloya sadece kimleri davet etmiştir?

HOLLYWOOD YILDIZIYKEN MONAKO PRENSİ'YLE EVLENİP MONAKO PRENSESİ OLAN GRACE KELLY, 40. YAŞ GÜNÜ PARTİSİ İÇİN DÜZENLEDİĞİ GÖRKEMLİ BALOYA SADECE KİMLERİ DAVET ETMİŞTİR?

A: Adının baş harfi "G" olanları

B: 40 yaşında olanları

C: Akrep burcu olanları

D: Mavi gözlü olanları

Cevap : C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en çok ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarındaki heyecanını sürdürüyor. Yarışmada, zorluk seviyesi giderek artan 13 soru bulunuyor. Tüm soruları doğru cevaplayarak 13. soruyu bilen yarışmacı, 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları yer alıyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, yarışmacı en son geçilen baraj ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilme hakkına sahip; bu durumda en son doğru bildiği sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu dinamik ve heyecan dolu format, izleyicilere hem bilgi hem de stratejiyi bir arada kullanma fırsatı sunuyor!

