Holding dizisi ne zaman başlıyor ATV?

Atv ekranlarının yeni dizisi Holding yayınlanan tanıtımı ile gündeme bomba gibi düştü. Holding dizisi hakkında merak edilenler tüm detayları ile haberimizde…Holding dizisi ne zaman başlıyor?

HOLDİNG DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dünya serbest dalış rekortmeni olan genç bir kadının, bütün zorluklara karşı gelerek ülkenin en büyük holdinglerinden birini ele geçirmeye çalışan kız kardeşleri ve mafyaya karşı verdiği zorlu mücadelenin hikâyesini ele alıyor.

HOLDİNG DİZİSİ OYUNCULARI

ATV'nin yeni dizisi Holding'in oyuncu kadrosu açıklandı ve başrol oyuncuları için son kararlar bekleniyor. Usta oyuncular Musa Uzunlar, Macit Koper ve Ali İl, "Holding" dizisi oyuncuları arasında. Başrol oyuncuları daha tam netleşmemiş olsa da, yakın zamanda açıklanacağı belirtiliyor.

HOLDİNG DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yayın tarihi ile ilgili şuan net bir bilgi yer almıyor. Holding yakında Atv ekranlarında sizlerle…