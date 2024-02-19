Hızlı ve Öfkeli 9 filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 9 özeti!

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HIZLI VE ÖFKELİ 9 FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

2006 yılında sinema salonlarında olan Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı'nda Takashi ile Tokyo'da yarışan Han, başka bir araca çarpmış ve sızan yakıtın patlamasıyla öldüğü düşünülmüştü. Ancak Han, F9'da yeniden sevenleriyle ve ailesiyle olacak gibi görünüyor.

Daniel Casey ve Chris Morgan'ın senaryosunu kaleme aldığı Hızlı ve Öfkeli 9'da; Vin Diesel,Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Lucas Black, Ludacris, John Cena, Charlize Theron ve Nathalie Emmanuel filmdeki oyuncuları arasında yer alıyor.