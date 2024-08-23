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Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hızlı ve Öfkeli 6 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 6 konusu, özeti ve Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hızlı ve Öfkeli 6 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hızlı ve Öfkeli 6 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hızlı ve Öfkeli 6 filmini izleyecek olanların merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir, Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler ve Hızlı ve Öfkeli 6 özeti gibi konuları inceliyoruz.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu. Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır ve örgütün ikinci lideriyse Dom'un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty'den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vaat eder.

Osman Demir
Osman Demir
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