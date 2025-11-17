Hızlı Ve Öfkeli 10 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı Ve Öfkeli 10 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hızlı Ve Öfkeli 10 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hızlı Ve Öfkeli 10 filmini izleyecek olanların merak ettiği Hızlı Ve Öfkeli 10 konusu nedir, Hızlı Ve Öfkeli 10 oyuncuları kimler ve Hızlı Ve Öfkeli 10 özeti gibi konuları inceliyoruz.

HIZLI VE ÖFKELİ 10 FİLMİNİN KONUSU

Serinin onuncu filminde Dominic Toretto ve ailesi, geçmişten gelen ölümcül bir tehditle yüzleşmek zorunda kalır. Uyuşturucu baronu Hernan Reyes'in intikam hırsıyla yanıp tutuşan oğlu Dante, yıllardır planladığı büyük hesaplaşmayı başlatır. Tek amacı Dom'un hayatını altüst etmek, sevdiklerini hedef alarak onu diz çöktürmektir.

Dom ve ekibi bugüne kadar pek çok düşmana karşı sayısız zorluğun üstesinden gelmeyi başarmış olsa da bu kez karşılarındaki düşman her zamankinden daha acımasızdır. Geçmişin karanlık sayfalarından çıkan Dante, Toretto ailesinin sahip olduğu her şeyi yok etmeye kararlıdır. Aile, sadakat ve intikamın iç içe geçtiği bu mücadelede Dom, hem sevdiklerini korumak hem de Dante'nin büyük oyununu bozmak zorundadır.

HIZLI VE ÖFKELİ 10 OYUNCULAR VE KADRO

• Vin Diesel – Dominic "Dom" Toretto

• Jason Statham – Deckard Shaw

• Jason Momoa – Dante

• Michelle Rodriguez – Letty Ortiz

• John Cena – Jakob Toretto

• Brie Larson – Tess

• Tyrese Gibson – Roman Pearce

• Chris "Ludacris" Bridges – Tej Parker

• Jordana Brewster – Mia Toretto

• Nathalie Emmanuel – Ramsey

• Sung Kang – Han Lue

• Scott Eastwood – Eric Reisner / Little Nobody

• Michael Rooker – Buddy

• Helen Mirren – Magdalene "Queenie" Ellmanson-Shaw

• Charlize Theron – Cipher

• Rita Moreno

• Alan Michael Ritchson

• Daniela Melchior

• Cardi B – Leysa

HIZLI VE ÖFKELİ 10 NE ZAMAN VE NERELERDE ÇEKİLDİ?

Filmin geliştirme süreci Ekim 2020'de başladı ve seriye uzun yıllardır emek veren Justin Lin yeniden yönetmen olarak geri döndü. Ancak çekimlerin başladığı Nisan 2022'de Lin, yaratıcı anlaşmazlıklar nedeniyle yönetmenlikten ayrıldı ve yerini Louis Leterrier'e bıraktı. Leterrier, projeye dahil olduktan sonra senaryoda da çeşitli düzenlemeler yaptı.

Serinin müziklerine yıllardır imza atan Brian Tyler, bu filmde de beste koltuğuna oturdu. Yaklaşık 378 milyon dolarlık dev bütçesiyle yapım, sinema tarihinin en pahalı filmlerinden biri olarak öne çıktı.

Çekimler Nisan–Ağustos 2022 arasında sürdü ve film için dünyanın farklı şehirlerinde büyük ölçekli sahneler çekildi. Londra, Roma, Torino, Lizbon ve Los Angeles; filmin aksiyon dolu atmosferine ev sahipliği yapan başlıca lokasyonlar oldu.