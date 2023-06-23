Oyuncu Hivda Zizan Alp'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Hivda Zizan Alp kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı, evli mi? Hivda Zizan Alp ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hivda Zizan Alp geliyor. Peki, Hivda Zizan Alp kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Oyuncu Hivda Zizan Alp'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?

Hivda Zizan Alp 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Birçok dizi ve filmde rol alan Hivda Zizan Alp şimdilerde Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol almaktadır.

Rol aldığı diziler: