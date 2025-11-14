Hırvatistan Faroe Adaları hangi kanalda? Hırvatistan Faroe Adaları maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Hırvatistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda? Hırvatistan Faroe Adaları Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Hırvatistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Hırvatistan Faroe Adaları maçını hangi kanal veriyor? İşte Hırvatistan Faroe Adaları maçı yayın bilgisi haberimizde...

HIRVATİSTAN FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan Faroe Adaları maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Hırvatistan Faroe Adaları maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz olarak canlı yayın ile platform üzerinden izleyebilecekler.

HIRVATİSTAN FAROE ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan Faroe Adaları maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.